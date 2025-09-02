تقدم أكاديمي

دعم دائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمنجزات الوطنية في مختلف المجالات، ضمن توجهات القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث استقبل سموه وفد جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بمناسبة تقدمها 25 مركزاً في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2026، لتحل في المرتبة الـ 177 عالمياً ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم.

تصنيفات مشرفة ومتقدمة للمؤسسات الأكاديمية في الإمارات، إقليمياً ودولياً، ثمرة لمسيرة تعليمية نوعية عززتها القيادة الرشيدة عبر عقود، من خلال توفير أفضل بنية تحتية، وتزويد المؤسسات التعليمية بأحدث أدوات المعرفة والابتكار، وإعداد تشريعات منافسة للقطاع التعليمي، إلى جانب مبادرات تحفيزية للمعلمين والطلبة، في إطار نهج استشرافي يستهدف إرساء منظومة أكاديمية ومعرفية متكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

الإمارات تؤمن بأن التعليم هو أساس التقدم وروحه وأداته الرئيسة في بناء الدول والمجتمعات الحديثة، لذلك فإنها تضع مسألة تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على رأس الأولويات، ضمن مسيرتنا التنموية المباركة، من خلال اتخاذ نهج تعليمي مستدام ومسؤول، يعكس قيمنا، ويتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لبناء جيل متسلح بمهارات المستقبل.