الاتحاد الدولي يشيد ببطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج

الفجيرة (الاتحاد)

أشادت دانا ريزنيس، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشطرنج، ببطولة الفجيرة العالمية الأولى للشطرنج، المقامة بالفجيرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة. جاء ذلك خلال كلمتها في حفل الختام الذي أقيم بحضور الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة نخبة من قيادات ورؤساء الاتحادات القارية والخليجية.

وأكدت ريزنيس أنها تابعت مراحل إنشاء نادي الفجيرة للشطرنج منذ ثلاث سنوات، حيث وصفت ما شاهدته في بدايته بأنه كان أقرب إلى «الحلم»، مشيرة إلى أنها فوجئت بما أصبح عليه اليوم من صرح رياضي متميز، يضاهي أرقى الأندية العالمية. وأعربت عن فخرها بالإنجاز الكبير الذي تحقق في وقت قياسي، معتبرة ذلك دليل على جهود إدارة النادي والدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة في إمارة الفجيرة.

وختمت ريزنيس كلمتها بالتأكيد على أن الفجيرة باتت وجهة عالمية للشطرنجيين، ومكاناً مميزاً يجمع محبي اللعبة من مختلف دول العالم، مشيدة بالتنظيم الراقي للبطولة الذي وصفته بالمستوى العالي والاستثنائي، بكونها أول بطولة مفتوحة على مستوى الشرق الأوسط تطبق معايير اللعب النظيف، وتم إدراج البطولة ضمن قائمة الفيدا سيركيت (FIDE Circuit)، مما يمنح الفائز بالمركز الأول نقاطاً مهمة تُحتسب في مسار التأهل إلى كأس العالم القادم للشطرنج، الأمر الذي يعزز مكانة البطولة كإحدى أبرز الفعاليات المؤثرة على الساحة العالمية، وأضافت أن البطولة لم تكن مجرد حدث تنظيمي ناجح فحسب، بل تميزت أيضاً بقوة فنية كبيرة انعكست في مستوى المباريات والمنافسات بين اللاعبين، الأمر الذي يعكس مكانتها على خريطة الشطرنج العالمية.