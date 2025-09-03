الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دوناروما عازم على تحسين اللعب بقدمه بعد الانتقال إلى سيتي

دوناروما عازم على تحسين اللعب بقدمه بعد الانتقال إلى سيتي
3 سبتمبر 2025 21:30


فلورنسا (أ ب)
قال حارس المرمى الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، إنه عازم على تحسين ميزة التمرير بقدمه لبناء الهجمات من الخلف بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

أضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على هامش معسكر منتخب إيطاليا «أسعى دائما لمساعدة الفريق، وتنفيذي تعليمات المدرب، والتحسن في كل شيء، وأسعى جاهدا للتجسن، ومتأكد أننا سأقدم أداء رائعا تحت قيادة المدرب جوارديولا».
وأضاف: «لقد حققت إنجازات عظيمة منذ بداية مسيرتي ببلوغي 16 عاما، ولكن الأخطاء واردة بالطبع، وأثق أنه بإمكاني تحقيق إنجازات أكثر»، وتابع: «تحمست للانضمام إلى مانشستر سيتي لأن النادي عبر عن رغبة قوية في التعاقد معي، لذا أنا فخور بأنني مطلوب من أفضل ناد في العالم».
وقبل انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي، يستعد دوناروما لمهمة صعبة مع منتخب إيطاليا، الساعي لتفادي الغياب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. ويستقبل منتخب إيطاليا ضيفه إستونيا في بيرجامو يوم الجمعة، وبعدها بثلاثة أيام يحل ضيفا على إسرائيل في مباراة ستقام بالمجر. ويستعد جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا لأول اختبار رسمي بعد توليه المسؤولية خلفا للوتشيانو سباليتي الذي أقيل في يونيو بعد الخسارة أمام النرويج بنتيجة صفر / 3.
وجمع منتخب إيطاليا ثلاث نقاط من مباراتين، بينما يتصدر منتخب النرويج قمة المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، يليه إسرائيل برصيد 6 نقاط من 3 مباريات. واختتم دوناروما «كنت محظوظا بوجود جاتوزو مدربا في ميلان، أعرف شخصيته جيدا، والبصمة التي يمكن أن يقدمها، وأنا سعيد بالعمل معه مجددا، وسنبذل أقصى جهد لإعادة إيطاليا إلى القمة، ولكن يجب أن نتسم بالتواضع والتكاتف».

