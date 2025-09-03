الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

موانئ أبوظبي تعرض تقنيات بحرية حديثة في معرض الصيد والفروسية

موانئ أبوظبي تعرض تقنيات بحرية حديثة في معرض الصيد والفروسية
3 سبتمبر 2025 22:38

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من «جلوبال ريل 2025»
«أبوظبي للصيد والفروسية».. وجهة تعليمية للأجيال الصاعدة

تستعرض موانئ أبوظبي، راعي معدات صيد الأسماك والرياضات البحرية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال مشاركتها في دورته الـ 22 أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة بالأنشطة البحرية.
وتمثل مشاركة موانئ أبوظبي، بصفتها ممكناً عالمياً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، امتداداً لجهودها في دعم الفعاليات التي تروج لتراث الإمارة وثقافتها.
وأكّد سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أن دعم موانئ أبوظبي يعكس التزامها بحماية وتعزيز التراث البحري للإمارة، وهو ما ينسجم مع رؤية المعرض وقيمه.
من جهته، أعرب الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي البحرية» والرئيس التنفيذي للاستدامة في موانئ أبوظبي، عن فخره برعاية الحدث للمرة الثانية، مشيراً إلى أن المعرض يعد منصة مهمة لقطاعي الصيد والفروسية وتبادل المعرفة على الصعيدين المحلي والعالمي.

أبوظبي
موانئ أبوظبي
صيد الأسماك
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©