الأخبار العالمية

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استهداف قوات «اليونيفيل» بمسيرات إسرائيلية

4 سبتمبر 2025 00:14

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الذي تعرضت له قوات حفظ السلام التابعة لبعثة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء، من قِبل طائرات مسيرة إسرائيلية.
ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد غوتيريش أن الطائرات ألقت قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام أثناء تنفيذهم أعمالاً ميدانية لإزالة عوائق تعيق الوصول إلى موقع تابع للبعثة بالقرب من بلدة مروحين، رغم إبلاغ الجيش الإسرائيلي مسبقاً بهذه الأشغال.
وأوضحت «اليونيفيل» أن أربع قنابل سقطت قرب أفرادها وآلياتها، إحداها على بعد 20 متراً فقط، ما أدى إلى تعليق الأشغال حرصاً على السلامة.
واعتبرت البعثة هذا الهجوم أحد أخطر الاعتداءات منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي، وانتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن 1701 وللقانون الدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد مدد ولاية «اليونيفيل» للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.

المصدر: وام
