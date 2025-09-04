«الاحتمالات المفتوحة» تشعل السباق إلى ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



باستثناء الأفضلية شبه المطلقة للوصل، العائد بفوز عريض خارج قواعده أمام مضيفه الظفرة 5-1، تبدو الاحتمالات مفتوحة أمام الفرق المتنافسة على حصد البطاقات الست للتأهل إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» موسم 2025-2026، مع انطلاق جولة إياب الدور الأول التي تفتتح يوم الجمعة بمباريات، كلباء والعين، البطائح والنصر، والوصل والظفرة، وتستكمل السبت بمباريات، بني ياس وخورفكان، الشارقة ودبا، وعجمان والوحدة.

وشهدت جولة الذهاب في الدور الأول، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، الفوز في مباراتين فقط، الأولى تفوق «الإمبراطور» أمام مضيفه «الفارس» بخماسية مقابل هدف، فيما تغلب الشارقة على مضيفه دبا 1-0، في الوقت الذي سيطرت فيه نتيجة التعادل على 4 مباريات، شملت النصر والبطائح 0-0، العين وكلباء 1-1، الوحدة وعجمان 1-1، وخورفكان وبني ياس 2-2.

ويشهد الدور الأول مشاركة 12 نادياً تلعب بنظام الذهاب والإياب، بهدف حجز مقاعدها في ربع النهائي، الذي يشهد انضمام شباب الأهلي بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، والجزيرة حامل لقب النسخة الماضية من كأس «أبوظبي الإسلامي» والمتأهلين مباشرة إلى هذه المرحلة.

وتنطلق جولة الإياب بمباراتي كلباء والعين، والبطائح والنصر في الساعة الخامسة و50 دقيقة مساءً، حيث التقى «النمور» و«الزعيم» في ثماني مباريات سابقة بالبطولة تفوق خلالها العين بأربعة انتصارات مقابل فوزين لكلباء، والتعادل في مباراتين، فيما تبدو الكفة متوازنة بين البطائح والنصر، بعد ثلاث مواجهات سابقة، فاز كل فريق بواحدة، وانتهت المواجهة الأخيرة ذهاباً بالتعادل السلبي.

ويحتضن استاد زعبيل مواجهة الوصل والظفرة، والتي تنطلق في الساعة الثامنة والنصف مساءً، في لقاء هو الثالث على التوالي بين الفريقين، بعد فوز الظفرة 3-1 في الدوري، ورد الوصل بقوة في ذهاب الكأس بخمسة أهداف مقابل هدف، وستكون مباراة الليلة السابعة بينهما في الكأس، حيث يتفوق الظفرة بأربعة انتصارات مقابل فوزين للوصل، وتساوى الفريقان في الأهداف برصيد 13 لكل منهما.

ويشكل غياب الدوليين من لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي، إلى جانب الأجانب المنضمين إلى منتخبات بلدانهم في «أيام الفيفا»، التحدي الأكبر أمام الفرق المتنافسة، حيث يفتقد العين «رباعي الأجانب» لابا كودجو، رامي ربيعة، بارك يونج، وكاكو، بينما يغيب عن كلباء «الثلاثي الإيراني» سامان قدوس، محمد مهدي محبي، وشهريار موجانلو.

ويفتقد دبا الثلاثي محمود المرضي، مهند علي، وعبدالله ييف، ويغيب عن الشارقة فراس بالعربي و«الثنائي الألباني» ري ماناج وفيتا فيتاي، فيما يفتقد البطائح وبني ياس «الثنائي الأوزبكي» موزغوفوي وعزيز جانييف.

مباريات الجمعة

كلباء – العين 17:50

البطائح – النصر 17:50

الوصل – الظفرة 20:30

مباريات السبت

بني ياس – خورفكان 17:50

الشارقة – دبا 17:50

عجمان – الوحدة 20:30)

