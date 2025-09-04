تعرّف على مباريات الدور الثاني لكأس إيطاليا

معتز الشامي (أبوظبي)



يُقام الدور الثاني من كأس إيطاليا من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، ويشهد مواجهة قوية تجمع ميلان وليتشي على ملعب «سان سيرو»، إضافة إلى مباريات مثيرة أبرزها كومو أمام ساسولو وتورينو ضد بيزا.

ويُقام هذا الدور بنظام الحسم في الليلة نفسها، حيث يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، في حال التعادل، بعد 90 دقيقة، من دون خوض أشواط إضافية، وتتبع البطولة نظام الجدول على طريقة «التنس»، وهو ما يعني أن الفرق تعرف مسبقاً مسارها المحتمل في الأدوار القادمة، إذ تنضم الأندية الثمانية الكبرى مباشرة في دور الـ16.

وتعد مواجهة ميلان ضد ليتشي الأبرز في الدور الثاني من كأس إيطاليا، إذ يدخل «الروسونيري» اللقاء بثوب المرشح الأوفر حظاً، ومع ذلك يبقى ليتشي خصماً عنيداً يسعى لإحداث مفاجأة أمام العملاق في سان سيرو، وسيكون الفوز بوابة ميلان للعبور إلى مواجهة مرتقبة أمام لاتسيو في دور الـ16، ما يضيف أجواء من الإثارة والندية لهذه المباراة الحاسمة.

الدور الثاني

الثلاثاء 23 سبتمبر

• كالياري - فروسينون

• أودينيزي - باليرمو

• ميلان - ليتشي

24 سبتمبر

• بارما - سبيزيا

• فيرونا - فينيزيا

• كومو - ساسولو

25 سبتمبر

• جنوى - إمبولي

• تورينو - بيزا

دور الـ16

• بولونيا - الفائز من بارما وسبيزيا

• لاتسيو - الفائز من ميلان وليتشي

• يوفنتوس - الفائز من أودينيزي وباليرمو

• أتالانتا - الفائز من إمبولي وجنوى

• إنتر ×- الفائز من فيرونا وفينيزيا

• روما - الفائز من تورينو وبيزا

• فيورنتينا - الفائز من كومو وساسولو

• نابولي - الفائز من فروسينوني وكالياري