5 سبتمبر 2025 00:01

ذكرى مولد النبي الهادي محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، نستمد منها العزم والأمل بمستقبل أفضل للبشرية، مستقبل ينعم فيه الجميع بالاستقرار والأمن وخيرات التنمية والرخاء والازدهار، مستقبل تنتهي فيه الحروب والنزاعات والقتل، ويلتقي فيه الجميع على كلمة سواء، أساسها وهدفها الإنسان، عبر تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل، والحوار والتفاهم الذي من شأنه أن يسهم في احتواء العديد من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية التي تؤرق البشرية.
ذكرى المولد النبوي الشريف، نستلهم منها أسمى المعاني التي حملها الرسول الكريم في رسالته الخالدة بالدعوة إلى الخير والسلام للبشرية جمعاء، وإلى التآخي والتكاتف، ونبذ الكراهية والتطرف، وبالحث على العيش المشترك، وإزالة جميع الفوارق بين البشر، واحترام حق أي إنسان في العيش بكرامة وحرية وأمان وسلام، والعمل على بناء مجتمعات آمنة مطمئنة تتعمق بين أفرادها أواصر المحبة والتراحم والتعاضد.
الإمارات تجسد في عطائها أرقى صور القيم السامية المستمدة من هذه الذكرى العطرة وأخلاق نبينا الكريم التي ملأت الكون نوراً وهدى، بالوقوف مع الشقيق والصديق في محنهم، وتعزيز أوجه التكاتف مع الدول في مجابهة التحديات المشتركة، ومساندة الشعوب المحتاجة والمتضررة، إلى جانب حرصها الدائم على تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. 
وكل عام والأمتين العربية والإسلامية والعالم بألف خير.

