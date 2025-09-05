السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مفتاح السلام

مفتاح السلام
6 سبتمبر 2025 00:01

الإمارات وعُمان تؤكدان في اتصال هاتفي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسلطان عُمان، هيثم بن طارق، موقف البلدين الشقيقين بالحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وأهمية العمل الدولي للحفاظ على «حل الدولتين»، والدفع في اتجاه تحقيقه، باعتباره جوهر القضية، ومفتاح تحقيق السلام في المنطقة.
 الإمارات تتحرك دبلوماسياً في مختلف الاتجاهات، إقليمياً ودولياً، لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وترفض أي محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، أو ضم الأراضي المحتلة الذي يمثل خطاً أحمر، ويمكن أن يؤجج الصراع في المنطقة، وتؤكد ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل عادل ومستدام. 
 وفي إطار موقفها الثابت والراسخ والتاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، تعمل الإمارات على حشد أكبر دعم دولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ نحو عامين، إضافة إلى وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، ومواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغوّل المستوطنين والمتطرفين، كما تحرص على استدامة إيصال مساعداتها للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية للأشقاء في القطاع المنكوب.

