الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين

البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين
6 سبتمبر 2025 13:24

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح، معتبراً أن هذه التصريحات تمثل امتداداً لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود.
وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن «البرلمان» يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضاً تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
وشدد على أن التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه.
وجدد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي تسعى إليها إسرائيل في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً دعم البرلمان العربي المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
ودعا اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن القادة الإسرائيليين، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وام
