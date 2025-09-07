الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
8 سبتمبر 2025 00:15

الإمارات ترسخ مكانتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بالإعلان عن نموذج الذكاء الاصطناعي «كي 2 ثينك»، الأكثر تطوراً على مستوى العالم، في خطوة كبيرة بارك إعلانها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تزامناً مع ذكرى ميلاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي يصادف يوم 7 من شهر سبتمبر، وذلك تقديراً لإسهاماته في تأسيس مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار.
 نموذج الذكاء الاصطناعي الذي جاء ثمرة تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«مجموعة G42»، يعد إنجازاً تقنياً بارزاً في طريق ريادة الإمارات لهذا القطاع المهم، ولبنة جديدة في مجال إعادة رسم ملامح الحقبة المقبلة من الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، كما يجسِّد التزام الدولة الراسخ بتطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ومستدامة، وبما يسهم في خدمة البشرية، وتعزيز مسيرة التقدم العالمي.
الإمارات استطاعت خلال فترة بسيطة بناء شراكات عالمية في إطار أهدافها لتسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل شراكاتها مع «مايكروسوفت» و«بلاك روك»، و«إكس إيه آي» و«إنفيديا»، وهي مستمرة بالبناء على هذه الشراكات والإنجازات، إيماناً منها بأن الذكاء الاصطناعي يشكل أساس مستقبلنا، والأداة الأهم في عملية التحول نحو الاقتصاد العالمي الجديد.

أبوظبي تختتم فعاليات «الصيد والفروسية 2025» بنجاح استثنائي
حميد الظاهري لـ «الاتحاد»: خلال العام  الماضي 8.5  مليار درهم.. أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخ «أدنيك»
