اعتداء جبان

إسرائيل تتجاوز القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتدائها السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، معرضة أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها للخطر بهذا السلوك المتهور الذي تدينه دولة الإمارات بشدة، وتحذر من تسببه بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة في حال استمراره، وعدم تصدي المجتمع الدولي لهذه الاعتداءات الإسرائيلية غير المقبولة بتاتاً.

إدانات أممية وعربية واسعة لهذا الاعتداء الذي يمثل سابقة خطيرة، وتطوراً مرفوضاً، وتصعيداً يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد استقرار المنطقة بأسرها، كونه يجرّها إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، في ظل غياب موقف دولي رادع وحاسم يتمثل في العمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنه.

الإمارات تتضامن مع قطر وشعبها الشقيق إزاء هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي لم يراعِ مبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها، ولا يمكن السكوت عنه أو قبوله، ويتطلب من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل، ووقف هذه الاعتداءات، والتحرك الجاد لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.