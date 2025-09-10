الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يصل إلى البحرين في زيارة أخوية والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه

10 سبتمبر 2025 16:08

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة أخوية.

وكان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار قاعدة الصخير الجوية..كما كان في الاستقبال عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في البحرين.

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وفهد العامري سفير الدولة لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين.

 

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
