تضامن ودعم

11 سبتمبر 2025 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يجدد التأكيد خلال لقائه أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تضامن الإمارات مع دولة قطر الشقيقة إزاء الاعتداء الإسرائيلي، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدوحة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها، خاصة وأن استمرار هذا السلوك المتهور يمكن أن يجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.
اعتداء إسرائيلي على الدوحة، يمثل اعتداءً خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تبذل فيه أطراف إقليمية ودولية جهوداً جادة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واحتواء المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب بأسرع وقت، إضافة إلى وقف المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولات تهجيره.
 الاعتداء الإسرائيلي الجبان الذي قوبل بإدانات عربية ودولية واسعة، يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات التي تتنافى مع القانون الدولي، لمنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، والتأكيد على أنّ صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.

مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير لتعزيز أجندة الابتكار الوطنية
الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي
محمد بن زايد
الإمارات
قطر
تميم بن حمد
إسرائيل
الدوحة
الأمم المتحدة
غزة
مجلس الأمن
