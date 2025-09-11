الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تستقطب 1600 لاعب في جولة الفجيرة

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تستقطب 1600 لاعب في جولة الفجيرة
11 سبتمبر 2025 16:51

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة السادسة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والتي تنطلق يوم الجمعة في مجمّع زايد الرياضي بالفجيرة، وتستمر إلى 14 سبتمبر الجاري.
ويشارك في الجولة 1600 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، في منافسات فئة «البدلة» التي تشمل جميع المراحل العمرية، بداية من فئات البراعم إلى فئات الكبار والأساتذة، ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده البطولة، التي ترسخ مكانتها إحدى أبرز البطولات على الساحة الرياضية المحلية.
وتنطلق البطولة يوم الجمعة بمنافسات فئتي الشباب والكبار والأساتذة، تليها يوم السبت منافسات الناشئين تحت 14 و16 عاماً، وتُختتم الأحد بمنافسات البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، في إطار رؤية الاتحاد لدعم المواهب الناشئة وتعزيز قاعدة ممارسي اللعبة، وصناعة الأبطال القادرين على تمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات القارية والعالمية.
وترتفع وتيرة التحدي في الجولة المهمة مع اقتراب الأندية واللاعبين من خط النهاية ورغبتهم في تثبيت مواقعهم في الترتيب العام، كما يرسخ حجم الجوائز البالغة 3 ملايين درهم مكانة البطولة، باعتبارها من أغلى البطولات المحلية، ما يعكس قيمتها وأهميتها في أجندة رياضة الجوجيتسو.
وتشكل استضافة إمارة الفجيرة للجولة السادسة من البطولة دليلاً واضحاً على التزام الاتحاد بتعزيز حضور اللعبة في مختلف المناطق، ويؤكد هذا التوجه نجاح استراتيجيته في توسيع قاعدة الممارسين وإتاحة الفرصة لشريحة أوسع من المجتمع للتفاعل مع البطولة عن قرب، بما يترجم الانتشار الواسع للعبة وارتباطها بالهوية الرياضية للدولة.
وتُطبق البطولة نظام نقاط دقيق يتم من خلاله احتساب النقاط استناداً إلى نوعية الميداليات في كل فئة، وإضافتها إلى الرصيد التراكمي للنادي الذي ينتمي إليه اللاعب، بما يعزز من روح التنافس بين الأندية ويسهم في رفع مستوى الأداء.

الإمارات
الفجيرة
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
