اتحاد الطائرة يعلن نظام وجداول كأس الاتحاد للموسم الجديد



دبي (وام)



أخطر اتحاد الكرة الطائرة الأندية المشاركة في مسابقات الرجال، بالموسم الرياضي الجديد، بنظام وجداول كأس الاتحاد لموسم 2025-2026، التي تنطلق في 20 سبتمبر الجاري، وهي أولى بطولات الموسم.

يشارك في البطولة 8 أندية هي: بني ياس، والنصر، وحتا، والوصل، وشباب الأهلي، والجزيرة، وعجمان، والعين.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين بواقع 4 فرق في كل مجموعة، وفق ترتيبها في دوري الموسم الماضي، وتلعب بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب محايدة، ترة من 20 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

وتتأهل جميع الفرق إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يقام النهائي بين الفريقين المتأهلين بنظام «الأفضل في 3 مباريات» أيام 25 و28 أكتوبر، فيما تُلعب المباراة الفاصلة في حال التعادل، في الأول من نوفمبر المقبل.