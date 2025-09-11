الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مالية الشارقة» تحتفي بتخريج منتسبي مركز التدريب المالي

11 سبتمبر 2025 19:58


الشارقة (الاتحاد)
احتفلت دائرة المالية المركزية بالشارقة بتخريج دفعة جديدة من منتسبي مركز التدريب المالي الذي أُطلق بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا الحفل تتويجاً لمسيرة من البرامج المالية التدريبية النوعية التي نفذها المركز بهدف تعزيز القدرات المالية والمهنية لموظفي حكومة الشارقة والجهات المرتبطة بها، إلى جانب تأهيل الموظفين الماليين الجدد في القطاع المالي، بما يواكب تطلعات حكومة الشارقة نحو تحقيق الريادة المالية والابتكار المؤسسي.
وشهد الحفل حضور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، والدكتور عادل عبدالعزيز السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة ورئيس اللجنة الإشرافية للمركز، وناصر كشواني، مدير مركز التدريب المالي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة والخريجين.
ونفّذ مركز التدريب المالي سلسلة من البرامج والدورات المالية المتخصصة التي تهدف إلى تطوير القدرات المالية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية. 
كما أطلق المركز برنامج دبلوم قيادات المالية العامة المصمم لتأهيل القيادات الإشرافية من ورؤساء الأقسام المالية. كذلك نظم المركز دورة التقارير المالية والتحليل الاقتصادي الموجه لموظفي مكتب دراسات الميزانية العامة للاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان «قراءة وتحليل القوائم المالية للحساب الختامي».
وفي إطار الشراكات الأكاديمية، نفّذ المركز المساق العلمي للمحاسبة الحكومية بالتعاون مع جامعة الشارقة، مستهدفاً 19 طالباً من التخصصات المالية من خلال 12 دورة مالية تطبيقية متقدمة.
وأكد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن مركز التدريب المالي يُمثل رافداً استراتيجياً لتطوير القدرات المالية الوطنية وخطوة محورية نحو بناء جيل من الكفاءات المؤهلة لقيادة مستقبل المالية العامة في الإمارة، مشيراً إلى أن برامجه المتقدمة صُمّمت لتزويد المنتسبين بالمعرفة العميقة والمهارات العملية التي تُمكّنهم من مواكبة المتغيرات المتسارعة في الإدارة المالية.

 

