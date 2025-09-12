تضامن خليجي

الاعتداء الإسرائيلي المدان على الدوحة، والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة، والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات من شأنها حماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها، تصدرت مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، في صلالة، والتي جسدت علاقات التعاون، وأواصر الأخوة، وعكست الروابط التاريخية والاجتماعية الوثيقة بين شعبي البلدين الشقيقين.



المباحثات أبرزت حرص البلدين على رفع وتيرة تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا، إضافة إلى دعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أواصر التكامل بين دول التعاون، خاصة في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة والعالم، والتي تتطلب تضافر الجهود إقليمياً ودولياً؛ لإيجاد حل دائم وعادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال الحفاظ على «حل الدولتين» والدفع في اتجاه تحقيقه، باعتباره جوهر القضية، ومفتاح السلام في المنطقة.

لا يمكن لهذا النهج الاستفزازي والعدواني الإسرائيلي الاستمرار في المنطقة؛ لكونه يقوِّض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، يَصعُب توقع نتائجها، ما يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن تكثيف جهودهم والاضطلاع بمسؤولياتهم، لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولرفض أي محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، أو ضم الأراضي المحتلة الذي يعتبر خطاً أحمر.