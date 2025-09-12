السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين وتطوير شراكتهما الاقتصادية الشاملة

رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين وتطوير شراكتهما الاقتصادية الشاملة
12 سبتمبر 2025 23:45

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه مع الرئيس الإندونيسي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب، بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، مجددين إدانة البلدين للاعتداء وتضامنهما مع دولة قطر الشقيقة، مؤكدين أن الاعتداء يقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها. 

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وكان فخامة الرئيس الإندونيسي قد وصل إلى الدولة، في وقت سابق اليوم، في زيارة عمل، حيث كان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في استقباله بمطار الرئاسة في أبوظبي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
برابوو سوبيانتو
الرئيس الإندونيسي
زيارة عمل
