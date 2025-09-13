فليك يتهم إسبانيا بإجبار يامال على اللعب!



برشلونة (أ ف ب)



اتهم الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، المنتخب الإسباني لكرة القدم بإجبار نجمه الشاب لامين يامال على اللعب، رغم إصابته في العانة وغيابه عن مباراة الأحد في الليجا ضد فالنسيا.

قال فليك السبت في مؤتمر صحفي حيال اللاعب البالغ 18 عاماً الغائب عن تمارين «البلاوجرانا»: لن يكون يامال حاضراً، وهذا أمر مؤسف للغاية، انضم إلى المنتخب الوطني رغم الأوجاع، لم يتدرب، تناول مسكنات كي يتمكن من اللعب».

تابع فليك «في كل مباراة (ضد بلغاريا وتركيا) كانوا يتقدمون بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، لكنه خاض 79 و73 دقيقة توالياً، لم يتدرب بين المباريات»، متهماً لا روخا بـ«عدم الاعتناء باللاعبين».

وفي ما كشف المدرب السابق لمنتخب ألمانيا أنه تحدث بإيجاز مع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي من خلال رسائل نصية، دعا إلى «تواصل» أفضل بين الأندية والمنتخبات الوطنية، لتفادي هذا النوع من الإصابات «ربما إسبانيتي ليست جيدة، ربما إنجليزيته، التواصل، ربما يكون أفضل».

وأعلن بطل إسبانيا الذي لم يكشف عن سبب إصابة يامال، غياب الأخير عن التمارين الجماعية، موضحاً أن اللاعب الأعسر سيغيب عن مواجهة فالنسيا ويحوم الشك حول خوضه رحلة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الخميس في دوري أبطال أوروبا.

وأكد فليك غياب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونج عن مواجهة فالنسيا، لكن لاعب وسطه مارك بيرنال بات جاهزاً للعودة إلى تشكيلة الفريق الكاتالوني، منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة قبل تسعة أشهر.

ويخوض برشلونة المباراة على ملعب يوهان كرويف الرديف الذي يتسع لستة آلاف متفرج فقط، لعدم جاهزية ملعبه العملاق كامب نو (105 آلاف متفرج) الذي يخضع للتجديد.