«الوافد الجديد» يمنح نيوكاسل الفوز الأول في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)



حقق نيوكاسل يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بالفوز 1- صفر على ضيفه وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

يدين نيوكاسل بهذا الفوز الثمين لمهاجمه الألماني الشاب، فولتيماده، المنضم من شتوتجارت الألماني في آخر 48 ساعة من سوق الانتقالات الصيفية، ليعوض رحيل السويدي ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى ليفربول، حامل اللقب.

أحرز فولتيماده الهدف بضربة رأس في الدقيقة 29، ليتوهج في ظهوره الأول بقميص نيوكاسل، ويصبح ثالث لاعب ألماني يهز الشباك في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 5 نقاط في المركز التاسع، بينما بقى وولفرهامبتون في ذيل الترتيب بدون رصيد في المركز 20، بعد أربع هزائم متتالية. وفي التوقيت نفسه، انتزع فولهام ثلاث نقاط ثمينة بالفوز بشق الأنفس على ضيفه ليدز يونايتد بهدف، سجله جابرييل جودومونسون لاعب ليدز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 94.

حقق فولهام فوزه الأول أيضاً ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر متخلفاً بفارق الأهداف عن نيوكاسل، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 4 نقاط في المركز 14. وبصعوبة بالغة أيضاً، فاز بورنموث على ضيفه برايتون بنتيجة 2-1 في مباراة ثالثة، سجل هدفي بورنموث، أليكس سكوت وأنطوان سيمينو من ركلة جزاء، في الدقيقتين 18 و61، بينما أحرز كاورو ميتوما هدف برايتون الوحيد في الدقيقة 48.

رفع بورنموث رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث متخلفاً بفارق الأهداف عن ليفربول وأرسنال، صاحبي المركزين الأول والثاني، علماً بأن ليفربول سيلاقي بيرنلي، الأحد، في إطار الجولة نفسها.

أما برايتون، فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز .12 وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراتي، كريستال بالاس ضد سندرلاند، وإيفرتون ضد أستون فيلا، لتكتفي الفرق الأربعة بنقطة واحدة من هذه الجولة.