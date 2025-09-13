الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مستقبل السودان

مستقبل السودان
14 سبتمبر 2025 00:15

مشاركة الإمارات في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم إلى جانب الدولة، السعودية ومصر وأميركا، لعقد مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، تأتي ضمن نهجها الراسخ بالعمل على دعم فرص إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تعكس جهودها المستمرة  للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتجسد التزامها بدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.
مخرجات هامة للاجتماع تستهدف وضع حد لهذا الصراع الذي يتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، من خلال الدعوة إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، ثم  إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان، يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.
الإمارات مستمرة في دعم الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم له، رغم كل الادعاءات الزائفة لما تسمى بـ«سلطة بورتسودان» التي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع؛ بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام، إلا أن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني الذي لا ولن يخضع لسيطرة أي طرف متحارب، ولن يسمح بالمس في سيادة بلاده ووحدته وسلامة أراضيه.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
الإمارات
السعودية
مصر
الولايات المتحدة
أميركا
السودان
أزمة السودان
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©