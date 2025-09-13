مستقبل السودان

مشاركة الإمارات في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم إلى جانب الدولة، السعودية ومصر وأميركا، لعقد مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، تأتي ضمن نهجها الراسخ بالعمل على دعم فرص إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تعكس جهودها المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتجسد التزامها بدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.

مخرجات هامة للاجتماع تستهدف وضع حد لهذا الصراع الذي يتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين، من خلال الدعوة إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان، يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.

الإمارات مستمرة في دعم الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم له، رغم كل الادعاءات الزائفة لما تسمى بـ«سلطة بورتسودان» التي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع؛ بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام، إلا أن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني الذي لا ولن يخضع لسيطرة أي طرف متحارب، ولن يسمح بالمس في سيادة بلاده ووحدته وسلامة أراضيه.