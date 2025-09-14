الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«العملة» تحصد «ناموس اللقايا» في مهرجان العين للهجن

14 سبتمبر 2025 17:13

 
العين (الاتحاد)

شهد ميدان الروضة، صباح الأحد، انطلاقة الجولة التمهيدية الثالثة لسن اللقايا، ضمن فعاليات مهرجان العين للهجن 2025، لمسافة 4 كيلومترات، حيث جاءت المنافسات قوية ومثيرة، وسط حضور متميز من الملاك والمضمرين.
في الشوط الأول، تمكنت «العملة» لعبدالله غضبان راعي الطيرة العامري من انتزاع الفوز بزمن 6:04:48 دقيقة، بينما شهد الشوط الثاني، انتصار «قماري» لسالم مطر حمد العود العامري، مسجلة 5:58:88 دقيقة، أما الشوط الثالث فكان من نصيب «أرباح» لسعيد جابر عبدالله الحربي، التي قطعت المسافة في 6:07:25 دقيقة، لتواصل الإثارة في الشوط الرابع، بفوز «المتحد» لسعد علي محمد الحميدي بزمن 6:03:68 دقيقة.
وفي الشوط الخامس، جاءت الصدارة عبر «الهيبة» لسلطان خليفة بن حاسوم الدرمكي بزمن 6:06:91 دقيقة، فيما أحرزت «هملولة» لمنصور مبارك سعيد الوهيبي الناموس في الشوط السادس بزمن 6:00:22 دقيقة.
ولحقت بها «متعب» لسالم مطر سعيد الدرعي، بحسم الشوط السابع بالزمن ذاته 6:00:22 دقيقة، وواصلت المنافسة في الشوط الثامن بفوز «الظبي» لحمد محمد سالم الوهيبي، مسجلة 6:02:12 دقيقة، تبعها في الشوط التاسع تألق «الشاهنة» لدميثان خلفان دميثان الشامسي بزمن 6:04:48 دقيقة.
أما الشوط العاشر فقد خطفه «متعب» لمسفر سالم بالقويع المنصوري بزمن 6:07:40 دقيقة، في حين سجّلت «طاعة» لحشر سالم محمد الكتبي انتصارها في الشوط الحادي عشر بزمن 6:05:31 دقيقة، وجاء الشوط الثاني عشر من نصيب «أنشودة» لسعيد محمد سالم الوهيبي، التي أنهت السباق في زمن 6:08:70 دقيقة.
وفي بقية النتائج، حقق «سلاب» لسهل سالم بالأسود العامري الفوز في الشوط الثالث عشر بزمن 6:07:44 دقيقة، وانتزعت «سمعة» لنايل فهيد مفتاح الشامسي الصدارة في الشوط الرابع عشر بزمن 6:10:84 دقيقة، فيما أسدل الستار على المنافسات بفوز «شاهين» لمحمد سالم شويين المنصوري في الشوط الخامس عشر بزمن 6:06:59 دقيقة.

