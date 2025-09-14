سيفيل «أسرع البشر» في «مونديال طوكيو»



طوكيو (أ ف ب)



تُوج الجامايكي أوبليك سيفيل للمرة الأولى بذهبية سباق 100 متر في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، منهياً هيمنة البطل الأولمبي الأميركي نواه لايلز على هذه المسافة.

وقطع سيفيل (24 عاماً) الذي حلّ في المركز الأخير في نهائي أولمبياد باريس الصيف الماضي مسافة السباق بوقت قدره 9:77 ثانية، وهو رقم قياسي شخصي، متقدماً على مواطنه كيشاين تومسون صاحب الميدالية الفضية (9:82 ثانية) ولايلز الذي اكتفى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية (9:89 ثانية).

وأحرزت الأميركية ميليسا جيفرسون-وودن لقبها العالمي الأول، بفوزها بذهبية سباق 100 متر، واجتازت جيفرسون-وودن (24 عاماً) خط النهاية بوقت قدره 10:61 ثانية، متقدمة على الجامايكية تينا كلايتون صاحبة الميدالية الفضية (10:76 ثانية)، والبطلة الأولمبية جوليين ألفريد من جزيرة سانت لوسيا التي اكتفت بالبرونزية (10:84 ثانية).

وأهدى الفرنسي جيمي جريسييه بلاده ميداليتها الذهبية الأولى، بإحرازه المركز الأول في سباق 10 آلاف متر. ورفع جريسييه (28 عاماً) وتيرته، قبل 200 متر من خط النهاية، ليجتاز خط النهاية بوقت قدره 28:55:77 دقيقة، متقدماً بفارق ضئيل عن الإثيوبي يوميف كيجيلشا صاحب الميدالية الفضية (28:55:83 دقيقة)، والسويدي أندرياس ألمجرين الحائز على الميدالية البرونزية (28:56:02 دقيقة).