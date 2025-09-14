الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سيفيل «أسرع البشر» في «مونديال طوكيو»

سيفيل «أسرع البشر» في «مونديال طوكيو»
14 سبتمبر 2025 18:11

 
طوكيو (أ ف ب)


تُوج الجامايكي أوبليك سيفيل للمرة الأولى بذهبية سباق 100 متر في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، منهياً هيمنة البطل الأولمبي الأميركي نواه لايلز على هذه المسافة.
وقطع سيفيل (24 عاماً) الذي حلّ في المركز الأخير في نهائي أولمبياد باريس الصيف الماضي مسافة السباق بوقت قدره 9:77 ثانية، وهو رقم قياسي شخصي، متقدماً على مواطنه كيشاين تومسون صاحب الميدالية الفضية (9:82 ثانية) ولايلز الذي اكتفى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية (9:89 ثانية).
وأحرزت الأميركية ميليسا جيفرسون-وودن لقبها العالمي الأول، بفوزها بذهبية سباق 100 متر، واجتازت جيفرسون-وودن (24 عاماً) خط النهاية بوقت قدره 10:61 ثانية، متقدمة على الجامايكية تينا كلايتون صاحبة الميدالية الفضية (10:76 ثانية)، والبطلة الأولمبية جوليين ألفريد من جزيرة سانت لوسيا التي اكتفت بالبرونزية (10:84 ثانية).

أخبار ذات صلة
حور القاسمي تشهد افتتاح الدورة السادسة لـ «ترينالي آيتشي» في اليابان
البقالي.. موعد مع التاريخ في «مونديال طوكيو للقوى»

وأهدى الفرنسي جيمي جريسييه بلاده ميداليتها الذهبية الأولى، بإحرازه المركز الأول في سباق 10 آلاف متر. ورفع جريسييه (28 عاماً) وتيرته، قبل 200 متر من خط النهاية، ليجتاز خط النهاية بوقت قدره 28:55:77 دقيقة، متقدماً بفارق ضئيل عن الإثيوبي يوميف كيجيلشا صاحب الميدالية الفضية (28:55:83 دقيقة)، والسويدي أندرياس ألمجرين الحائز على الميدالية البرونزية (28:56:02 دقيقة).

 

ألعاب القوى
مونديال ألعاب القوى
اليابان
طوكيو
جامايكا
آخر الأخبار
ترامب
الأخبار العالمية
بريطانيا تتأهب لزيارة ترامب
اليوم 15:57
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©