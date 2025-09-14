قمة  التضامن

الدول العربية والإسلامية تلتقي في قمة الدوحة اليوم لإدانة الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان، وتعبيراً عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها، تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يشكل نهجاً استفزازياً وعدوانياً يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، كما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سبق انعقاد القمة، للتأكيد على رفض خطط إسرائيل فرض واقع جديد في المنطقة عبر هذه الاعتداءات السافرة والتصريحات الاستفزازية، وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، أو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف اعتدائها الخطير على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

قمة عربية إسلامية تؤكد على ضرورة التحرك الدولي الفاعل لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وبحث سبل تعزيز الجهود المبذولة للدفع نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة، القائم على أساس «حل الدولتين»، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.