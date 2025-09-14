الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

قمة  التضامن

قمة  التضامن
15 سبتمبر 2025 00:15

الدول العربية والإسلامية تلتقي في قمة الدوحة اليوم لإدانة  الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان، وتعبيراً عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها، تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يشكل نهجاً استفزازياً وعدوانياً يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، كما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
 اجتماع تحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية سبق انعقاد القمة، للتأكيد على رفض خطط إسرائيل فرض واقع جديد في المنطقة عبر هذه الاعتداءات السافرة والتصريحات الاستفزازية، وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، أو ضم الأراضي  الفلسطينية المحتلة، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف اعتدائها الخطير على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
 قمة عربية إسلامية تؤكد على ضرورة التحرك الدولي الفاعل لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وبحث سبل تعزيز الجهود المبذولة للدفع نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة، القائم على أساس «حل الدولتين»، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

أخبار ذات صلة
36 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «خليجية البادل»
كوزمين يطالب الأندية بمنح المزيد من الفرصة لـ«الدوليين»
قمة الدوحة
الدوحة
قطر
إسرائيل
فلسطين
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
شعار الهيئة العامة للطيران المدني
اقتصاد
«الطيران المدني»: 400 ألف رحلة استفادت من مشروع «المجال الجوي الحر»
اليوم 15:59
ترامب
الأخبار العالمية
بريطانيا تتأهب لزيارة ترامب
اليوم 15:57
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©