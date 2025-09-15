الدوري الفرنسي.. باركولا يواصل التألق ومبابي الصغير يفتتح سجل أهدافه

باريس (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي برادلي باركولا فريقه باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى فوزه الرابع توالياً، بتسجيله هدفي الانتصار على ضيفه لنس 2-0 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل باركولا الهدفين، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم.

واستعاد سان جيرمان الصدارة التي خسرها لأقل من ساعة، بعد فوز ليل الصعب بقيادة البديل إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لكيليان قائد المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد الإسباني، على تولوز 2-1.

في المقابل، تكبّد لنس خسارته الثانية بعد فوزين وتراجع إلى المركز الثامن بست نقاط.

وكان باركولا (23 عاماً) على قدر من المسؤولية التي وضعها مدربه الإسباني لويس إنريكي فيه، في ظل غياب عثمان ديمبيليه وديزيريه دويه المصابين خلال فترة التوقف الدولية، وذلك قبل المباراة الافتتاحية لبطل أوروبا في المسابقة القارية أمام أتالانتا الإيطالي الأربعاء.

وكان مصدر أشار لوكالة فرانس برس إلى أن إنريكي لن يتخلى عن باركولا عنه رغم العروض السخية من بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي (150 مليون يورو - نحو 175 مليون دولار).

وستقع مهمة قيادة الهجوم الباريسي على عاتق لاعب ليون السابق، في ظل الإصابات من جهة، وتراجع مستوى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مع الإشارة إلى إمكانية أن يبتعد بدوره أيضا عن الملاعب، إثر خروجه مصابا في مواجهة لنس.

سجل باركولا هدف السبق بطريقة مذهلة، حين سدد كرة من على مشارف منطقة الجزاء بدقّة إلى يسار المرمى.

وأضاف بنفسه الهدف الثاني بعدما استلم كرة من البرتغالي فيتينيا، تقدّم بها من دون مراقبة دفاعية وسددها قوية في المرمى .

وقاد إيثان مبابي، فريقه ليل إلى قلب الطاولة على ضيفه تولوز بتسجيله هدف الفوز 2-1.

وسجل مبابي (18 عاماً) الهدف الأول في مسيرته الاحترافية بعد 10 مباريات سابقة مع ليل، و3 أخرى مع باريس سان جيرمان، في الدقيقة 90+9 مهديا فريقه الفوز الثالث.

وكان تولوز المبادر إلى التسجيل عبر الكاميروني فرانك ماجري، لكنه تعرّض لضربة بطرد البديل أليكسيس فوساه، الأمر الذي استغله ليل لتسجيل هدفين أولهما عبر البديل الآخر الجزائري نبيل بن طالب.

ورفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما تلقى تولوز خسارته الثانية توالياً بعد أولى قاسية أمام ضيفه سان جdرمان 3-6.

وكان هدف ماجري الثالث هذا الموسم في أربع مباريات، غير كاف بسبب طرد فوساه بعد ثماني دقائق من دخوله (80)، ليحصل ليل على ركلة جزاء بعدها بعشر دقائق أخرى سجل منها بن طالب التعادل.

وخطف إيثان مبابي، شقيق كيليان حامل لقب كأس العالم 2018 ووصيف 2022، النقاط الثلاث بتسديدة نحو القائم البعيد مفجّراً فرحة كبيرة في مدرجات ملعب ديكاتلون أرينا-بيار مورو.

هذه الخسارة القاسية لم تحرم تولوز من النقاط الثلاث فحسب، بل منعته أيضاً من تحقيق انتصارين متتاليين خارج ملعبه في الدوري الفرنسي للمرة الثانية فقط خلال 70 عاماً.