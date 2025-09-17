الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شراكات قوية

شراكات قوية
17 سبتمبر 2025 09:33

في إطار نهج القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون مع مختلف دول العالم، بهدف استثمار الفرص والقدرات المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة وشركائها في العالم، وقعت الإمارات وأذربيجان، في كاراباخ، شراكة استراتيجية شاملة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان اللذين أكدا حرص البلدين على دفع العلاقات بينهما إلى الأمام لمصلحة التنمية والازدهار والسلام. 
العلاقات الإماراتية الأذرية تعكس نهج الدولة في بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار، والاحترام المتبادل، وتمثل أنموذجاً للعمل بشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تقف عائقاً أمام إحلال التنمية، خاصة أن البلدين داعمان أساسيان لأي خطوة تعزز أسباب السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس إلهام علييف أبرزت سعي البلدين الصديقين ورغبتهما الجادة في إحداث نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية، بحيث تنعكس على تحقيق أهدافهما التنموية المشتركة، كما جسدت المباحثات إيمان الإمارات الراسخ بأهمية تعزيز فرص إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، عبر التشجيع على الحوار والتفاهم لحل النزاعات، والإعلاء من قيم التعايش والتسامح، ونشر مقومات التنمية المستدامة في العالم.

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأميركية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
آخر الأخبار
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأميركية
اقتصاد
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد خفض الفائدة الأميركية
اليوم 07:35
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©