في إطار نهج القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون مع مختلف دول العالم، بهدف استثمار الفرص والقدرات المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة وشركائها في العالم، وقعت الإمارات وأذربيجان، في كاراباخ، شراكة استراتيجية شاملة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان اللذين أكدا حرص البلدين على دفع العلاقات بينهما إلى الأمام لمصلحة التنمية والازدهار والسلام.

العلاقات الإماراتية الأذرية تعكس نهج الدولة في بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار، والاحترام المتبادل، وتمثل أنموذجاً للعمل بشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تقف عائقاً أمام إحلال التنمية، خاصة أن البلدين داعمان أساسيان لأي خطوة تعزز أسباب السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس إلهام علييف أبرزت سعي البلدين الصديقين ورغبتهما الجادة في إحداث نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية، بحيث تنعكس على تحقيق أهدافهما التنموية المشتركة، كما جسدت المباحثات إيمان الإمارات الراسخ بأهمية تعزيز فرص إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، عبر التشجيع على الحوار والتفاهم لحل النزاعات، والإعلاء من قيم التعايش والتسامح، ونشر مقومات التنمية المستدامة في العالم.



