نمو مستدام

نمو مستدام
18 سبتمبر 2025 00:15

قرارات اقتصادية وبيئية وصحية وإدارية اتخذها مجلس الوزراء تصب في تحقيق الرؤية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير مختلف القطاعات الوطنية؛ بهدف إرساء أسس الاقتصاد القوي، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب تقديم الخدمات المتميزة لأفراد المجتمع وفق منظومة خطط واستراتيجيات ومبادرات متكاملة أساسها الإنسان، وتحقيق الرخاء للمواطن، والازدهار للوطن.
قرارات المجلس، خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ ريادة الدولة في تطوير السياسات الحكومية، والتحول الرقمي في خدماتها، وتطبيق برامج ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وإعداد استراتيجيات محلية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم التنمية المستدامة، إلى جانب المرونة الحكومية في الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية.
الإمارات برؤية القيادة الرشيدة، والسياسات الحكومية الاستشرافية، استطاعت تحقيق نمو متواصل في الاقتصاد الوطني، وانتعاش في السوق المحلي، وارتفاع مستوى الأداء المالي، بالتزامن مع تصدرها مؤشرات المؤسسات التنافسية الدولية في مجالات عدة، وتحقيق قفزات تنموية كبرى في الصناعة، والتجارة، والسياحة، وممارسة الأعمال، والطاقة وغيرها، ضمن استراتيجية لبناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام.

