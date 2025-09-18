الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تحت رعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ليوا الدولي 2026 يعقد فعالياته في منطقة الظفرة

18 سبتمبر 2025 19:32

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، تُنظِّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مهرجان ليوا الدولي 2026 «ليوا 2026» خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026، في مدينة ليوا في منطقة الظفرة.
يُقام المهرجان بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي، وشركة ميرال، وشبكة أبوظبي للإعلام، وعدد من الشركاء.
يتضمَّن المهرجان برنامجاً متنوّعاً حول «تل مرعب»، أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات، يشمل سباقات سرعة، واستعراضات دريفت، وتحديات قيادة على الكثبان الرملية بمشاركة نخبة من المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عروض ترفيهية عائلية، وحفلات حية، وأنشطة ثقافية.

يستمر المهرجان 23 يوماً، ليكون إحدى أبرز الوجهات الشتوية الإقليمية والدولية التي تستقطب مختلف فئات المجتمع، ومحبّي التخييم والبر، وعشّاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة. 
تنظِّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال المهرجان، عدداً من الفعاليات الرملية والفنية والترفيهية، إلى جانب «قرية ليوا» التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، وتضمُّ سوقاً للحرفيين، ومنطقة للورش الإبداعية والأنشطة العائلية، وألعاباً للأطفال، ومتاجر للبائعين المحليين، ومطاعم تقدِّم أطباقاً متنوّعة. 
وستُعلِن الدائرة لاحقاً تفاصيل برنامج المهرجان والفعاليات المصاحِبة له.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهرجان ليوا الدولي
منطقة الظفرة
حمدان بن زايد
