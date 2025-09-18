جناح المستقبل

الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
19 سبتمبر 2025 00:15

«يوم دولة الإمارات» احتفالية تقام اليوم بجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا» بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مرسخة مكانته كأحد أبرز الأجنحة الوطنية إثارة للإعجاب واستقطاباً للزوار الذين زاد عددهم على 3 ملايين زائر، منذ افتتاحه منتصف أبريل 2025، كما شكل جناح دولة الإمارات مساحة نابضة بالحياة للحوار العالمي البناء، تُروى فيها مسيرة نجاحات، وإنجازات، وإسهامات الوطن عالمياً في عديد من المجالات. 
زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحفيز بناء الشراكات، وتبادل المعرفة، والتواصل الحضاري، والمساهمة في الحوار العالمي للتصدي للتحديات الإنسانية المشتركة، خاصة أن جناح الإمارات يأتي امتداداً لرؤية الدولة في بناء مستقبل قائم على أسس التنمية، والاستدامة، والازدهار والتقدم العلمي المشترك.
 رؤية معمارية مبتكرة، وبناء مستدام، وسرد قصصي مؤثر في جناح الإمارات الذي ينقل قصة نجاح وطنية إلى العالم، ويعكس إرثاً حضارياً غنياً، ورؤية ريادية تعزز تواجد الإمارات في مثل هذه المنصات لأهميتها في توثيق عرى التعاون الدولي.

