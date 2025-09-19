"كوزمسيرج" التابعة لـ "أن أم سي" تطلق خطط وجبات مصممة سريرياً لدعم فقدان الوزن والتعافي بعد الجراحة وتعزيز الصحة اليومية

أعلنت كوزمسيرج، إحدى أبرز مزوّدي الرعاية الصحية في مجال التجميل والعافية في المنطقة وعضو مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية، عن إطلاق خطط وجبات كوزمسيرج، وهي مجموعة من برامج التغذية المصممة سريرياً والمعتمدة على الأدلة العلمية من قبل فريق من المتخصصين الطبيين لدعم نتائج المرضى وتعزيز التغيير المستدام في نمط الحياة.

تم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع ميل بلانيت، حيث توفر إرشادات غذائية مصممة سريرياً عبر منصة سهلة الاستخدام قائمة على التطبيق، مما يجعل التسجيل سريعاً ومرناً ومتوفراً للمرضى والمجتمع على حد سواء.

وقالت مايا خوري، المدير العام في كوزمسيرج: "التغذية ركيزة أساسية للتعافي والصحة على المدى الطويل. من خلال خطط وجبات كوزمسيرج، قمنا بترجمة الإرشادات السريرية إلى قوائم عملية ومنظمة يمكن للمرضى وأفراد المجتمع اعتمادها بثقة وسهولة".

تتضمن الحزمة عند الإطلاق مجموعة من البرامج المصممة لتلبية أهداف صحية مختلفة، وتشمل:

• خطط فقدان الوزن الطبية التي يتم التحكم في سعراتها الحرارية وتوازن المغذيات الكبيرة فيها لتحقيق خسارة آمنة ومستدامة.

• خطط وجبات مضادة للالتهاب تركز على الأطعمة الطبيعية لدعم صحة البشرة والجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

• خطط غنية بالبروتين للأشخاص الذين يستخدمون علاجات GLP-1 مثل أوزمبيك أو مونجارو، بهدف الحفاظ على الكتلة العضلية والشعور بالشبع والراحة الهضمية.

• خطط التعافي بعد العمليات الجراحية التي ترافق المريض تدريجياً من السوائل الصافية إلى الأطعمة اللينة وصولاً إلى التعافي الكامل.

كما يمكن للمرضى استشارة اختصاصيي التغذية في كوزمسيرج لتخصيص خططهم ومتابعة تقدمهم.

وأضافت الدكتورة شيرين بازان، رئيسة قسم العافية التكاملية في كوزمسيرج:"تحويل الإرشادات السريرية إلى عادات يومية يتطلب وقتاً وتخطيطاً مدروساً، وهو أمر قد يكون صعباً في ظل حياتنا المزدحمة. هذه الخطط الغذائية تسد الفجوة بين علوم طول العمر والممارسات اليومية، لتوفر دعماً منظماً وعملياً يساعدك في تحقيق أهدافك، سواء كان الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء علاجات GLP-1، أو التعافي بعد الجراحة، أو تقليل الالتهابات من أجل حيوية طويلة الأمد".

ومن خلال تطبيق ميل بلانيت، يمكن للمشتركين بسهولة اختيار وإدارة وتسلم خطط وجباتهم، مع مرونة تعديل البرنامج بما يتناسب مع تطور احتياجاتهم. حيث يتدرج المرضى بعد العمليات الجراحية وفقاً لمراحل التعافي، بينما يمكن لمستخدمي علاجات GLP-1 حجز جلسات مع اختصاصيي تغذية كوزمسيرج للحصول على إرشادات شخصية حول البروتين، الترطيب، وتناول الألياف.

وقال خالد بعاره، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميل بلانيت:"العمل مع كوزمسيرج يتيح لنا الجمع بين المصداقية الطبية وسهولة الحياة اليومية. تجربة التطبيق تجعل هذه الخطط المصممة من قبل الأطباء سهلة البداية وسهلة الاستمرار".

التوافر

خطط وجبات كوزمسيرج متاحة الآن في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن طلبها عبر تطبيق ميل بلانيت. للاستفسارات أو لحجز استشارة تغذية، يرجى الاتصال بكوزمسيرج على الرقم 80026763 أو زيارة الموقع: www.cosmesurge.com.

حول كوزمسيرج

كوزمسيرج هي واحدة من أبرز مزوّدي الرعاية الصحية في مجال التجميل والعافية في الإمارات، وتقدم خبرة متقدمة في مجالات الأمراض الجلدية، جراحة التجميل، طب الأسنان، وطب نمط الحياة. وتركز كوزمسيرج على الابتكار، سلامة المرضى، والنتائج القابلة للقياس، لتمكين الأفراد من تحقيق أفضل صحة وعافية. لمعرفة المزيد: www.cosmesurge.com.

حول ميل بلانيت

ميل بلانيت هي منصة مقرها الإمارات تمثل سوقاً لخدمات خطط الوجبات، حيث تتيح للمستخدمين تصفح، مقارنة، وإدارة اشتراكات الوجبات من مزودين موثوقين عبر منصة واحدة، مع ميزات لإدارة التوصيل وتتبع التغذية.

حول أن أم سي للرعاية الصحية

تُعد أن أم سي للرعاية الصحية واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، حيث تضم شبكتها 70 منشأة طبية، تشمل مستشفيات متعددة التخصصات معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة، مراكز طبية، عيادات مجتمعية، مراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز الخصوبة، خدمات الرعاية المنزلية، ومرافق الرعاية طويلة الأمد.

وتغطي شبكة أن أم سي الإمارات الثلاث الأكثر كثافة سكانية (أبوظبي، دبي، الشارقة) إضافة إلى الإمارات الشمالية (رأس الخيمة وعجمان). وتشمل المجموعة علامات أن أم سي، مركز بروفـيتا الدولي الطبي، وكوزمسيرج، ويعمل بها حوالي 11.000 موظف وتخدم أكثر من 5.5 مليون مريض سنوياً.

مادة إعلانية