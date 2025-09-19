"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات

أعلنت "كوميرا باي" (Comera Pay)، المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف الإمارات المركزي، والتابعة لمجموعة شركات مجموعة "رويال جروب" (Royal Group)، ومقرها أبوظبي، عن حصولها على العضوية الأساسية من "فيزا" (Principal Membership by Visa)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. من شأن هذا التفويض المميز أن يمكّن "كوميرا باي" (Comera Pay) من إصدار بطاقات الخصم والائتمان مسبقة الدفع بشكل مباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة "كوميرا باي" (Comera Pay) كشركة مبتكرة وموثوقة للتكنولوجيا المالية، ومزوّدة لحلول الدفع الآمنة والسلسة للمستهلكين.

وستسمح العضوية الجديدة لشركة "كوميرا باي" (Comera pay) بإطلاق عرض المحفظة الرقمية متعددة العملات (multicurrency offering)، المصمّمة لمنح المستهلكين المرونة اللازمة لإتمام المعاملات بسهولة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويمكن للعملاء الاختيار من مجموعة واسعة من فئات بطاقات "فيزا"، صُمّمت خصيصاً لتتوافق مع أنماط حياتهم وتلبية مختلف احتياجاتهم:

· بطاقة "فيزا كلاسيك" (Visa Classic) – بطاقة دفع آمنة وسهلة الاستخدام ومناسبة للمدفوعات اليومية.

· بطاقة "فيزا بلاتينيوم" (Visa Platinum) – بطاقة دفع توفر مزايا محسنة وامتيازات متنوعة تناسب نمط الحياة العصري وخدمات متميزة.

· بطاقة "فيزا إنفينيت" (Visa Infinite) – توفر لحامليها امتيازات حصرية ومكافآت خاصة، وهي صالحة للاستخدام حول العالم.

من خلال الجمع بين محفظة "كوميرا باي" (Comera Pay) والشبكة العالمية لقبول البطاقات والمدفوعات من "فيزا" (Visa)، سيستفيد المستخدمون من المرونة المعزّزة في اختيار طريقة الدفع وإمكانية التسديد السريع للمدفوعات، فضلاً عن الثقة في إتمام المعاملات بأمان باستخدام مجموعة متنوعة من العملات.

يتوافق هذا الإنجاز بشكل مباشر مع أهداف الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي والوصول إلى اقتصاد غير نقدي، ويقدم في الوقت نفسه مزيداً من خيارات الدفع والراحة للمستهلكين في إدارة شؤونهم المالية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة "كوميرا فاينانشال هولدينج": "يعدّ حصولنا على عضوية "فيزا" الأساسية إنجازاً بالغ الأهمية في مسيرة شركة "كوميرا باي" (Comera Pay)، من شأنه أن يعزز قدرتنا على تزويد العملاء بحلول مالية مبتكرة وسلسة ومقبولة عالمياً، ويدعم التزامنا بمعايير الأمان والراحة.

وسيتيح عرض محفظة ’كوميرا باي‘ الرقمية متعددة العملات (Comera Pay Multicurrency) الجديد للمستهلكين الأفراد والشركات إمكانية إدارة أموالهم بثقة وسهولة أكبر. وبصفتنا شركة تابعة لمجموعة "رويال جروب" (Royal Group) المرخصة والخاضعة للتنظيم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإننا نفخر بتوفير الحلول المتوائمة مع رؤية أبوظبي الرقمية".

من جانبها، أضافت سليمة غوتييفا، نائبة الرئيس والمديرة الإقليمية لشركة "فيزا" في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا الترحيب بانضمام شركة "كوميرا باي" (Comera Pay) كعضو رئيسي ضمن شبكة مصدري بطاقات "فيزا" (Visa). من شأن الحصول على هذا التفويض أن يمكّن "كوميرا باي" (Comera Pay) من تزويد المستهلكين الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول دفع مبتكرة وآمنة ومقبولة عالمياً، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية".

سيسمح إطلاق عرض محفظة "كوميرا باي" الرقمية متعددة العملات (Comera Pay Multicurrency) المرتقب بتعزيز حضور "كوميرا باي" (Comera Pay)، التابعة لمجموعة "رويال جروب" (Royal Group)، المرخصة والخاضعة للتنظيم من قبل مصرف الإمارات المركزي، ويضعها في طليعة مزوّدي الحلول ضمن منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في المنطقة.

