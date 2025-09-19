رئيس الدولة يصل إلى جورجيا في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة تبليسي في زيارة رسمية إلى جمهورية جورجيا.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه معالي إيراكلي كوباخيدزة رئيس وزراء جورجيا لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار شوتا روستافيلي/ تبليسي الدولي.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجورجيا واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

يرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدداً من معالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.