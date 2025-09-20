الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إدارة ترامب تفرض قيوداً جديدة على جامعة هارفارد

لافتة هارفارد في حرم جامعة هارفارد في بوسطن، ماساتشوستس
20 سبتمبر 2025 13:54

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيودا إضافية على وصول جامعة هارفرد إلى بعض الأموال الفدرالية.
أعلنت وزارة التعليم في بيان أنها وضعت جامعة هارفرد تحت "مراقبة مالية مشددة" بسبب "المخاوف المتزايدة بشأن وضعها المالي".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الوضع بات يلزم الجامعة باستخدام أموالها الخاصة لتقديم المساعدات الفدرالية للطلاب قبل أن تتمكن من استرداد هذه المبالغ من السلطات.
وينص البيان على أن "الطلاب سيستمرون في الحصول على التمويل الفدرالي، ولكن سيُطلب من هارفرد تغطية الدفعات الأولية لضمان إنفاق الجامعة للأموال العامة بمسؤولية".
كما تُلزم الوزارة هارفرد "بتقديم خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء بقيمة 36 مليون دولار أو أي ضمانة مالية أخرى مقبولة".

المصدر: وكالات
