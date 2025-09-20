الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مانشستر يونايتد.. فوز و3 نقاط وقفزة 5 مراكز في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد.. فوز و3 نقاط وقفزة 5 مراكز في الدوري الإنجليزي
20 سبتمبر 2025 23:07

 
مانشستر (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأرقام تتحدث.. من يحسم قمة أرسنال والسيتي في «البريميرليج»؟
يونايتد بقيادة أموريم.. أول فوز أمام «الكبار» منذ 279 يوماً!


استعاد فريق مانشستر يونايتد عافيته بفوز ثمين، بعدما ألحق الخسارة المحلية الأولى بضيفه تشيلسي بنتيجة 2 / 1، اليوم السبت، في قمة بارزة بالجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تأثر تشيلسي بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مبكر لحارس مرماه الإسباني، روبرت سانشيز، بعد مرور خمس دقائق من المباراة. واستغل مانشستر الفرصة، وتقدم بهدفين لثنائي الوسط، برونو فرنانديز وكاسيميرو في الدقيقتين 14 و37، ولكن كاسيميرو حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليتمكن تشيلسي من تضييق الفارق في الشوط الثاني بهدف تريفوه شالوباه في الدقيقة 80.
انتزع مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ثمينة، محققاً فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم، ليقفز خمس خطوات للأمام في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط في المركز التاسع، بعدما كان في المركز الـ 14 قبل انطلاق مباريات الجولة، في وقت سابق اليوم السبت.
أما تشيلسي بطل دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية هذا العام، فقد تواصلت معاناته للمباراة الثالثة على التوالي بعد التعادل مع برينتفورد 2 / 2 في الجولة الماضية، ثم الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1 / 3 في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
تجمد رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز السادس، بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة لينكولن سيتي، في الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مانشستر يونايتد
تشيلسي
كأس العالم
كأس العالم للأندية
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
الرياضة
حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
اليوم 15:30
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©