مانشستر يونايتد.. فوز و3 نقاط وقفزة 5 مراكز في الدوري الإنجليزي



مانشستر (د ب أ)



استعاد فريق مانشستر يونايتد عافيته بفوز ثمين، بعدما ألحق الخسارة المحلية الأولى بضيفه تشيلسي بنتيجة 2 / 1، اليوم السبت، في قمة بارزة بالجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تأثر تشيلسي بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مبكر لحارس مرماه الإسباني، روبرت سانشيز، بعد مرور خمس دقائق من المباراة. واستغل مانشستر الفرصة، وتقدم بهدفين لثنائي الوسط، برونو فرنانديز وكاسيميرو في الدقيقتين 14 و37، ولكن كاسيميرو حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليتمكن تشيلسي من تضييق الفارق في الشوط الثاني بهدف تريفوه شالوباه في الدقيقة 80.

انتزع مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ثمينة، محققاً فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم، ليقفز خمس خطوات للأمام في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط في المركز التاسع، بعدما كان في المركز الـ 14 قبل انطلاق مباريات الجولة، في وقت سابق اليوم السبت.

أما تشيلسي بطل دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية هذا العام، فقد تواصلت معاناته للمباراة الثالثة على التوالي بعد التعادل مع برينتفورد 2 / 2 في الجولة الماضية، ثم الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1 / 3 في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

تجمد رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز السادس، بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة لينكولن سيتي، في الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.