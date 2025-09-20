دلالات عميقة

الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
21 سبتمبر 2025 00:15

تؤكد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى بلغراد، متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وصربيا، كما تعكس مدى الاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والحرص المشترك على تطوير الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين. ويعكس حضور صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، للعرض العسكري الذي أقيم بالساحات الخارجية لقصر صربيا في بلغراد، بمناسبة يوم «الوحدة والحرية والعلم الصربي»، دلالات رمزية عميقة، تعبر عن تضامن الإمارات مع الشعب الصربي في احتفاله بالمناسبة الوطنية الغالية، كما تبرز قوة الروابط الثنائية التي تقوم على بالغ التقدير والثقة لدى الجانبين. جاءت الزيارة في إطار سعي الإمارات المتواصل لبناء جسور التعاون والسلام والتنمية مع الدول الصديقة في العالم، عبر شراكات نوعية ترسخ الاستقرار والأمن والسلام، بدفع مسارات التعاون الاقتصادي والتنموي، مما يدعم الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة كشريك صادق وفاعل في دعم الازدهار العالمي. وبالتأكيد سوف تسهم الزيارة، باعتبارها خطوة نوعية، في تطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة كالاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والدفاع، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الحضور الإيجابي للبلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

