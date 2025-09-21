الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لدولة بليز بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لدولة بليز بذكرى استقلال بلادها
21 سبتمبر 2025 10:49

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة فرويلا تزالام، الحاكم العام لدولة بليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة فرويلا تزالام. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جون أنطونيو بريسينيو، رئيس وزراء دولة بليز.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة مالطا بذكرى استقلال بلادها
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده
المصدر: وام
رئيس الدولة
بليز
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©