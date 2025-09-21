فيرستابن يفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا- 1

باكو (أ ف ب)

حقق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول»، وبطل العالم في المواسم الأربعة الماضية، فوزين توالياً للمرة الأولى منذ يونيو 2024، وذلك بسيطرته التامة على جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا -1، اليوم على حلبة باكو.

وكان سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر الترتيب العام، الخاسر الأكبر إذ خرج من السباق منذ اللفة الأولى بعد اصطدامه بالحائط، ما سمح لزميله البريطاني لاندو نوريس في تقليص الفارق بعد حلوله سابعا، في سباق أنهاه سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل ثانياً أمام سائق وليامز، الإسباني كارلوس ساينس، الذي كان ثاني المنطلقين في بداية السباق خلف فيرستابن.