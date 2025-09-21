الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
الرياضة

«الإمارات للدراجات» وصيفاً للمرحلة الرابعة من طواف لوكسمبوج

21 سبتمبر 2025 19:01


لوكسمبوج (وام)
انتزع الأمريكي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات «إكس آر جي» المركز الثاني في سباق الزمن الفردي ضمن المرحلة الرابعة من طواف لوكسمبورج، ليصعد إلى صدارة التصنيف العام مرتدياً القميص الأصفر قبل المرحلة الأخيرة.
كما قدم دراج الفريق نيلس بوليت أداءً قوياً وحل في المركز السابع، بينما فاز البريطاني إيثان هايتير من فريق «سودال-كويك ستيب» بالمرحلة. وقطع المتسابقون مسافة 26.3 كم حول نيدرانفن على طرق متعرجة، ونفذ ماكنولتي خطته بدقة، وأنهى السباق بفارق 27 ثانية عن هايتير، مما منحه القميص الأصفر وصدارة التصنيف العام ووضع فريق الإمارات-إكس آر جي في المقدمة قبل المرحلة الحاسمة.

