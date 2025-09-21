حملة مبتكرة

«الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، حملة وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لفتح الآفاق واسعة أمام الشباب المواطن الطموح الساعي إلى التميز والإبداع في عالم ريادة الأعمال، من خلال طرح برامج ومبادرات، تمكنهم من بناء شركاتهم ومشاريعهم الخاصة، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

الحملة التي تتيح فرصاً موسعة للتدريب والتمويل والتوجيه، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الوطنية، تستفيد من النمو الاقتصادي المتسارع في الإمارات، والتشريعات المنافسة، والبنية التحتية المتميزة، والصناعات المتقدمة، والمبادرات التحفيزية المبتكرة، التي جعلت من الدولة، على مدى عقود، حاضنة لرواد الأعمال، وبيئة مثالية لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وعلوم المستقبل.

حملة وطنية مبتكرة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، من خلال رفد الكفاءات الوطنية من الشباب بالخبرات والمعرفة الكفيلة بتعزيز تواجدهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، تجارة واستثماراً وصناعةً وسياحةً، عبر مسار تنموي متكامل وشمولي، يمضي بنا نحو هدفنا المئوي بأن يكون اقتصادنا الأفضل والأنشط في العالم.