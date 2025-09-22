الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الفجيرة يستقبل رئيس البرلمان العربي

حاكم الفجيرة يستقبل رئيس البرلمان العربي
22 سبتمبر 2025 16:21

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له.
واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من رئيس البرلمان العربي حول جملة من الموضوعات والقضايا العربية، موضحاً تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية في المنطقة.

وحث سموه على أهمية العمل في خدمة القضايا وتوحيد الجهود العربية من خلال البرلمان العربي، مؤكداً أن أمن واستقرار المنطقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأعرب محمد أحمد اليماحي عن بالغ تقديره للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وحرصه على متابعة مجريات الأحداث والأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري.

