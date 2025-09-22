الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الحق الفلسطيني

الحق الفلسطيني
23 سبتمبر 2025 00:01

تزايد عدد دول العالم الداعمة لقيام الدولة الفلسطينية، من خلال إعلان الاعتراف بدولة فلسطين، بالتوازي مع انعقاد قمة «حل الدولتين» في نيويورك، بمشاركة الإمارات، يمهد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين؛ لكونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يلبي تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.
مواقف هذه الدول تعكس تنامي الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتدفع دولاً عديدة أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بدولة فلسطين، كما تحفز الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة، في ظل الحاجة الماسة لتجاوز الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، ووقف التصعيد، وتهدئة الأوضاع، والتأكيد بشكل جماعي على أنّ صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.
الإمارات التي تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والاعتراف بدولة فلسطين، تؤكد التزامها الثابت بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وصَون حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، عبر العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل عادل ومستدام ينهي الصراع، ويمهد لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يقود وفد الدولة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين
رفع العلم الفلسطيني أمام مقر «البعثة» في لندن
