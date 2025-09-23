رؤية تنموية

لقاءات دائمة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تضع المواطن ورفاهه وسعادته واستقراره، أساساً في البرامج الحكومية، ومنطلقاً لمسيرتنا الوطنية الهادفة إلى بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، والمضي نحو خمسين عاماً جديدة من الإنجازات، إضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية للدولة عالمياً.

مشاريع جديدة ومبادرات تستهدف الأولويات الوطنية، ضمن رؤية استشرافية شاملة للقيادة الرشيدة، تستند إلى تطوير مختلف القطاعات من تعليم وصحة ونقل وبنية تحتية، وغيرها الكثير المرتبط بتحقيق الاستقرار للأسر والمجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز والريادة؛ لتكون دولتنا نموذجاً تنموياً متفرداً، ومنارة للتسامح والتعايش والخير والعطاء الإنساني.

ننعم بالاستقرار في وطننا الغالي، ونجني خيرات التنمية، ونفخر بما تحققه دولتنا كل عام من إنجازات، بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة صاحبة المواقف الإنسانية النبيلة مع الشقيق والصديق، انطلاقاً من مبادئ راسخة تعلي قيم التعاون والتكاتف، وتؤمن بالعمل الجماعي في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وتعزيز سمعة ومكانة الوطن، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة؛ ولتبقى الإمارات رمزاً ونموذجاً للنهضة في المنطقة والعالم.