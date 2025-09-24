الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«العنابي» يكسب «الديربي» بـ «النيران الصديقة»

«العنابي» يكسب «الديربي» بـ «النيران الصديقة»
24 سبتمبر 2025 22:28


مراد المصري (أبوظبي)
اعتلى الوحدة صدارة الترتيب مؤقتاً بفوزه الثمين على الجزيرة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الأول مؤقتاً، فيما بقي «فخر أبوظبي» خامساً برصيد 7 نقاط.
وجاء هدف الفوز للوحدة بـ «نيران صديقة» بأقدام رافائيل تايجر مدافع الجزيرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وغابت الأهداف في الدقائق الأولى رغم المحاولات من الفريقين، للوصول إلى المرمى ومحاولة خطف التقدم.
وتعرض الجزيرة لضربة موجعة بخروج محمد النني مبكراً بداعي الإصابة، ومشاركة خليفة الحمادي مكانه في الدقيقة 12.
وبعد أكثر من فرصة غابت عنها الدقة للفريقين، كاد كوليبالي أن يقتنص الهدف الأول للجزيرة عندما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى الوحدة في الدقيقة 42.
واقتنص «العنابي» التقدم بهدف سجله رافائيل تاجير بالخطأ في مرمى فريقه بعدما حول عمر خربين مهاجم الوحدة كرة عرضية نحو مرمى الجزيرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وارتفعت حدة الإثارة في الشوط الثاني، وجاءت اللحظة الأبرز عندما كاد ندياي لاعب الجزيرة أن يدرك التعادل عندما استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء واربك دفاع الوحدة بكرة ساقطة نحو المرمى، قبل ان يسيطر الحارس محمد الشامسي حارس «العنابي» على الكرة في الدقيقة 80.
وتراجع حكم اللقاء عن احتساب ضربة جزاء للجزيرة بعد سقوط ندياي داخل المنطقة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

الوحدة
الجزيرة
دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
أصحاب السعادة
فخر أبوظبي
