المسكن أولوية

المسكن أولوية
25 سبتمبر 2025 00:15

حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مراسم الإعلان عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بملف الإسكان، باعتباره على رأس الأولويات الوطنية، كما يبرز جهود حكومة أبوظبي المتواصلة في تنفيذ مشاريع تنموية وإسكانية، تلبّي احتياجات الأسر المواطنة، وتوفر مقومات الحياة الكريمة، وتؤمِّن الاستقرار والتلاحم الأسري في المجتمع، كما تحقق تطلعات المواطنين نحو المزيد من الرفاه والسعادة.
المشاريع الجديدة التي توفر أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين في أبوظبي بتكلفة تصل إلى 106 مليارات درهم، سيتم تنفيذها وفق أفضل مواصفات البناء ومعايير السلامة ضمن بيئة مجتمعية مستدامة، تراعي القيم والهوية الإماراتية الأصيلة، وتضم جميع المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية، كما تواكب خطط التوسع، والنهضة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وتتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
مشاريع سكنية نوعية تضاف إلى العديد من المشاريع التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان، بالشراكة مع القطاع الخاص، تواكب خطة الإمارة لتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وتطوير المجتمع والارتقاء به، فضلاً عن تعزيز جودة حياة المواطنين، وتوفير سبل الراحة للأسر المواطنة التي تؤكد القيادة الرشيدة دوماً أنها لبنة أساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه، وركيزة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة.

محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
أبوظبي
الإسكان
