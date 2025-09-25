رعاية مبتكرة

الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
26 سبتمبر 2025 00:01

احتضان أبوظبي حواراً عالمياً في منتدى الرعاية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من خبراء، وصناع قرار، ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية، يبرز تجربة الإمارة في تطوير أنظمة اجتماعية مرنة ومبتكرة، تواكب احتياجات الأفراد في مختلف مراحل حياتهم، كما يؤكد حرصها على ترسيخ نهج الشراكة عبر استشراف التحديات في هذا القطاع الحيوي.
سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أكد خلال استقباله ضيوفاً ومشاركين في النسخة الثانية من المنتدى، أن قطاع الرعاية الاجتماعية يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرتنا التنموية الشاملة، وهو الأمر الذي ساهم في صدارة أبوظبي والإمارات عالمياً في هذا القطاع، عبر تقديم نماذج رعاية مبتكَرة تراعي احتياجات جميع الفئات من الأطفال والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم. 
المنتدى الذي شكّل منصة لتبادل الآراء والأفكار وتبني أفضل الممارسات العالمية لتقديم خدمات مجتمعية نوعية، أكدت مخرجاته الدور الريادي لإمارة أبوظبي في قيادة جهود تطوير الرعاية الاجتماعية عالمياً، وترسيخ الابتكار كخيار استراتيجي يعزز رفاه الإنسان، ويساهم في بناء منظومات متكاملة ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، والارتقاء بجودة الحياة.

