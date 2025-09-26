"إيكيا" توسع نطاق مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" في الإمارات وقطر

الاتحاد (أبوظبي)

جددت "إيكيا"، الشركة السويدية الرائدة في تأثيث المنازل والتابعة لـ "الفطيم"، وتتمتع بتواجد طويل الأمد في المنطقة، التزامها الراسخ بتوفير أسعار معقولة من خلال إعادة إطلاق مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" في دولة الإمارات وقطر. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى ضمان حصول المزيد من العملاء في جميع أنحاء المنطقة على منتجات عملية، ذات تصميم راقٍ وجودة عالية، بأسعار استثنائية.

على عكس العروض المؤقتة والتخفيضات قصيرة الأجل، تمثل "أسعار مخفضة جديدة" من "إيكيا" استراتيجية تسعير دائمة. ففي كل عام، تخفّض إيكيا أسعار المزيد من منتجاتها المفضلة بشكل مستمر ودائم بدءاً من الأرائك، وأواني الطهي، وصولاً إلى الإكسسوارات المنزلية، ومستلزمات المطبخ.

ضمانات ممتدة

ووفق إفادة الشركة، فإن بعض هذه المنتجات مدعومة بضمانات طويلة الأمد تصل إلى 25 عاماً، بما في ذلك 10 سنوات على "المراتب" وخزائن "PAX" وخلاطات المطابخ، و15 عاماً على أواني الطهي والسكاكين، بالإضافة إلى 25 عاماً على المطابخ ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل يشمل أيضًا خدمات التوصيل، والإرجاع، والتركيب.

من جانبه، قال فينود جايان المدير التنفيذي لـ "إيكيا" في الإمارات وقطر وعمان ومصر "يظل تركيزنا الأساسي منصباً على الجودة، والتصميم الجذاب، والعملية والإلهام، وفي "إيكيا" يضمن نهجنا توفير أسعار في متناول الجميع مع جودة لا مثيل لها، ونجمع بين التصميم المميز والطابع العملي مع المتانة التي يتوقعها عملاؤنا، وندعم منتجاتنا بضمانات تتراوح من 5 إلى 25 عاماً".

وأوضح جايان أن عملاء عائلة "إيكيا" سيستفيدون من سياسة إرجاع ممتدة لمدة 120 يوماً ضمن البرنامج. وعلاوة على ذلك، تم تخفيض أسعار خدمات التركيب المختارة من 150 درهما إلى 99 درهماً، والتوصيل من 75 درهماً إلى 45 درهماً، وخدمات توصيل الطرود من 19 درهماً إلى 10 دراهم مع توصيل مجاني للمشتريات التي تتجاوز قيمتها 950 درهماً، وتوصيل الطرود مجاناً للطلبات التي تبلغ قيمتها 250 درهماً فأكثر.

أسعار مخفضة

وحول الرؤية وراء مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" في هذا التوقيت، قال جايان إنها تتمثل في جعل الحياة اليومية أفضل للكثيرين، وذلك من خلال ضمان بقاء الأثاث المنزلي ميسور التكلفة وسهل الوصول، وهذا التوجه يعكس إصرار "إيكيا" على دعم العائلات وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أنه من خلال التخفيض الدائم لأسعار مئات المنتجات الأكثر رواجاً، تمنح "إيكيا" العائلات في دولة الإمارات فرصة الاستمتاع بالجودة والتصميم والوظائف العملية دون أن يثقل ذلك كاهلهم بضغوط مالية إضافية.

وبالنسبة للنطاق الزمني لتطبيق المبادرة، قال جايان إن "مبادرة "أسعار مخفضة جديدة" تعد خطوة دائمة من "إيكيا"، فهي ليست مجرد عروض مؤقتة أو تخفيضات موسمية عابرة، بل تغيير طويل الأمد يهدف إلى جعل منتجاتها أكثر قدرة على تلبية احتياجات العملاء".

وتابع "يمكن للمتسوقين أن يثقوا بأن الأسعار المخفضة ستبقى قائمة باعتبارها جزءً أساسياً من تجربة "إيكيا" اليومية، بما يضمن لهم الاستفادة المستمرة من قيمة حقيقية دون المساس بجودة المنتجات أو التفريط في معاييرها، ويعكس هذا الالتزام الطويل الأمد حرص "إيكيا" على تعزيز ثقة عملائها وترسيخ مكانتها كعلامة تجارية تضع تقديم القيمة في صميم استراتيجيتها".

المنتجات المشمولة

وأوضح جايان أنه يُمكن للعملاء تمييز المنتجات المشمولة في المبادرة بسهولة وبوضوح وذلك من خلال اللافتات المخصصة الموضوعة داخل المتاجر والموجودة أيضاً على منصاتنا الإلكترونية، كما يستطيع العملاء استكشاف المجموعة الكاملة من المنتجات ذات الأسعار المخفّضة عبر الموقع الإلكتروني، مما يسهل التعرف على هذه المنتجات وشرائها.

وقال "يعتمد نهجنا تجاه تجربة العملاء على مبدأ إتاحة المنتجات، ودراسة القدرة على تحمّل التكاليف، وبناء روابط ذات معنى مع العملاء، ونؤمن أيضاً بأن كل تفاعل، سواء عبر منصاتنا الرقمية أو من خلال تجربة التسوق في المتاجر، يجب أن يُصمَّم لجعل الحياة أفضل وأكثر راحة لشريحة أوسع من الناس".

ولفت إلى أنه يتم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق معرفتنا بالمنتجات، وتقديم توصيات ذكية تتماشى مع تفضيلات العملاء سواء عبر الإنترنت أو داخل المتجر، ويتم تصميم التفاعلات لتلائم تفضيلات كل عميل، مع تعزيزها بلمسات تصميمية محلية الطابع، بما يتيح لنا تلبية الطلب المتزايد على تجارب تسوق مرنة وذات قيمة.

واكد أن "إيكيا" تقدم خدمات احترافية فيما يتعلق بالتركيب والتوصيل والاسترجاع لمنتجات الأثاث والمطابخ الكاملة وحتى وحدات الإضاءة، إلى جانب خدمات التصميم الداخلي والقياسات، بما يخدم مساعدة العملاء على تخطيط مساحتهم.

جودة ومتانة

وأكد جايان أن الجودة تظل أولوية قصوى لدى "إيكيا" حيث تخضع جميع منتجاتها لاختبارات صارمة وتلتزم بتطبيق المعايير الدولية قبل أن تصل إلى العملاء، بما يضمن لهم منتجات موثوقة وآمنة.

وأضاف "تلبي عملية التصميم احتياجات مختلف الفئات، وتراعي عناصر رئيسية مثل السعر، والشكل، والوظيفة، والمتانة، والاستدامة، بعين الاعتبار منذ المراحل الأولى لتطوير أي منتج، مما يجعل كل منتج يجمع بين كل تلك العناصر".

وعلاوة على ذلك، تدعم "إيكيا" منتجاتها بضمانات تصل إلى 25 عاماً على فئات مختارة، وهو ما يعكس ثقتها الكبيرة في متانتها وجودتها على المدى الطويل.

مادة إعلانية