تميز عالمي

مؤسسات أكاديمية وطنية تواكب في برامجها ومخرجاتها رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق ريادة الإمارات عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار، وفي مقدمة هذه المؤسسات المرموقة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي منحت بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الدكتوراه الفخرية الأولى إلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، مرسخة مكانتها المتنامية مركزاً عالمياً للتميز في الذكاء الاصطناعي.

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، جدد التأكيد على الرؤية الإماراتية لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي مصممة لخدمة الإنسانية، وتعزيز النمو الشامل، حيث تؤدي المؤسسات الأكاديمية، وفي مقدمتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف من خلال تأهيل وإعداد الكفاءات الوطنية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ودعم البحث والتطوير، كما توفر قاعدة علمية من الدراسات المتخصصة في أحد أهم قطاعات المستقبل.

الجامعة التي صنفت في المرتبة العاشرة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، وعلم الروبوتات، وتعلُّم الآلة، وغيرها من علوم المستقبل، توظف الذكاء الاصطناعي في تحقيق إنجازات نوعية بمجالات التعليم، والصحة، والخدمات العامة، والأعمال والتجارة والصناعة، كما تعتبر حاضنة لدعم أفضل المواهب والكفاءات الوطنية.