رسالة الإمارات

نهج الإمارات ثابت في دعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين»، تلبية لتطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة كافة إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار. ورسالة الدولة للأطراف المعنية كافة، مباشرة وواضحة وصريحة، وهي ضرورة إنهاء الحرب الدموية في غزة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة والأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في القطاع، مع دعم إماراتي لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، والتصدي للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وحماية أرواح المدنيين كافة. مواقف الإمارات تجاه ما يحدث في غزة تجسد سياستها وجهودها المخلصة في البحث عن حل سياسي يضمن تجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق مزيداً من المآسي والمعاناة الإنسانية، وما يعانيه المدنيون في القطاع من أوضاع مأساوية يفرض على الجميع بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الحرب، والعمل معاً لإعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة.