الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الدولية للطاقة الذرية»: لا أزمة في وقود المحطات النووية والمخزونات كافية للقرن الحالي

«الدولية للطاقة الذرية»: لا أزمة في وقود المحطات النووية والمخزونات كافية للقرن الحالي
28 سبتمبر 2025 15:44

أكد ميخائيل شوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن احتياطات اليورانيوم المكتشفة عالمياً كافية لتزويد محطات الطاقة النووية بالوقود حتى نهاية القرن الحادي والعشرين، نافياً وجود أي مؤشرات على أزمة أو حالة طارئة في الإمدادات.
 وفي تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية، أوضح شوداكوف خلال «أسبوع الطاقة الذرية العالمي» في موسكو، أن عمليات التعدين ترتبط بأسعار السوق، وأن العامل الحاسم يظل تكلفة إنتاج الكهرباء، وهو ما يتوافق مع تصريحات أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة «روساتوم». 
وقال: إن أعمال الاستكشاف الجيولوجي مستمرة، وتكشف بشكل دوري عن رواسب جديدة في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز استقرار قطاع الطاقة النووية على المدى الطويل.

المصدر: وام
